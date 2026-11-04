Sibel Turnagöl'den radikal karar: Yeşilçam'dan Maslak Sanayi'ye

Eğlence

Yeşilçam'ın tanıdık yüzü Sibel Turnagöl, Maslak Oto Sanayi'de esnaf lokantası açtı. İşletme sahibi olmakla yetinmeyen Turnagöl; mutfağa girip yemekleri hazırlıyor ve müşterileriyle bizzat ilgileniyor.

Menüdeki fiyatlar ise dikkat çekiyor. Yarım porsiyon orman kebabı 300 TL, İzmir köfte 350 TL ve et sote 370 TL'den satışa sunuluyor. Restoran mutfağının evden farkını anlatan Turnagöl, misafirlerin memnuniyetinin esas olduğunu, evde yemek beğenilmediğinde sorun olmadığını ama restoranda daha özenli olmak gerektiğini belirtti.

Sibel Turnagöl'ün şöhreti 16 yaşında başladığı modellik dünyasında "Mankenler Kraliçesi" seçilmesiyle duyulmuştu. Ardından Yeşilçam'a geçerek Kadir İnanır ile "Sen Türkülerini Söyle" filminde rol almış; "Bebek", "Skandal" ve "Günah Tohumu" gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti. Ayrıca "Yasemin", "Bana Sevgiyi Anlat" ve "Asla Unutma" projelerinde yer alıp televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu, 1988 yılında Kerem Alışık ile evlenmiş ve bu birliktelikten Sadri Alışık adında bir oğulları olmuştu. 1993'te sona eren bu evliliğin ardından Turnagöl, 2012 yılında iş insanı Mehmet Çelik ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.

2023 yılında Maslak Oto Sanayi'de açtığı lokantayla yeni bir sayfa açan Turnagöl, katıldığı bir davette restoran işlerinin iyi gittiğini söyledi. Ayrıca yeni projeler için hazırlık yaptığını açıklayan ünlü isim, yeniden ekranlara dönecek mi merak konusu oldu.