Galatasaray maçı dizi ekranlarını sildi süpürdü

Eğlence

Galatasaray'ın 3 Kasım'da Stuttgart ile RAMS Park'ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, salı akşamı dizi kuşağını tamamen boşalttı. Maç TRT 1'den şifresiz yayınlanacağı için, aynı kanaldaki Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Özel kanallar da bu akşamı boş geçmeyi tercih etti. Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de 3 Kasım'da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmayacak. Özellikle Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Anne Yarısı, sezonun en çok konuşulanları arasındaydı ama salı günkü bölümü Galatasaray maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek. Sezonun en iyi açılışını yapan Tuzlu Kahve de aynı kaderi paylaştı.

Aslında olay sadece maçın izlenme rekorları kırma ihtimali değil. Haberde, kararın arkasında reklam gelirlerindeki düşüş gösteriliyor. Ekim ayının son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı ay olduğu belirtiliyor. Saat başı 12 dakikalık reklam kuşaklarının sadece yüzde 60'ı dolabiliyor. Kanallar da reklam gelirleri artmadığı sürece, maç gibi büyük etkinliklerin olduğu günlerde yeni bölüm yayınlayıp risk almak istemiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı için bu durum yabancı değil. Mart ayındaki Galatasaray - Liverpool maçı yüzünden 72. bölüm 17 Mart'a ertelenmişti. 13 Ekim'deki Barcelona maçında ise dizi saat 20.00'ye çekilerek maçtan önce yayınlanmıştı. Reklam gelirleri düzelmediği sürece önümüzdeki haftalarda da benzer boşluklar görmeye devam edebiliriz.

Futbol aşkı dizileri vurdu ama dürüst olalım, maç varken kimse dizi izlemez ki zaten?