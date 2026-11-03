Bülent İnal'dan eşine verdiği sözle ilgili itiraf: Planlar altüst oldu

Eğlence

Bülent İnal, aile hayatı ve iş temposu arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken eşi Melis İnal'a verdiği sözü tutamadığını itiraf etti. Payitaht Abdülhamid dizisinin dört buçuk yıl sürmesinin ardından ailesine daha fazla vakit ayırmak isteyen oyuncu, eşiyle birlikte uzun bir tatil planı yapmıştı.

Bülent İnal, bu dönemde eşine "Artık 1 sene çalışmayacağım, seninle bol bol gezeceğiz" diyerek bir yıl boyunca çalışmama sözü verdiğini açıkladı. Ancak tam tatil hayalleri kurarken gelen bir teklif tüm dengeleri değiştirdi.

Mevlana dizisinden gelen teklifi geri çeviremeyen İnal, Eylül ayında kendisini bir anda dokuz aylığına Konya'da buldu. Melis İnal tam bu tatil hayalleriyle yaşarken, gelen iş fırsatı nedeniyle planlar altüst oldu.

Set temposunun yoğunluğuna rağmen ailesinden uzak kalmak istemeyen oyuncu, çekimler biter bitmez başka programlar yapmak yerine doğrudan eve gitmeyi tercih ettiğini belirtti. "Setim bittiği anda mutlaka koşarak eve, eşimin ve çocuğumun yanına giderim. 'Bugün şuraya gidiyorum, eve gelemiyorum' diyemiyorum" diyen İnal, çekim sonrasında hemen eve dönme isteği hissettiğini söyledi.