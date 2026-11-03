Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı teklifi: Serhat Ardahanspor’un kurtarıcısı mı olacak?

Eğlence

Serhat Ardahanspor yönetimi, ekonomik sıkıntıları aşmak ve kulübün geleceğini garantiye almak için çok radikal bir karar aldı. Bordo-mavili ekip, hemşerileri olan sanatçı Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı teklif edecek.

Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, yönetim kurulunun ortak kararıyla bu teklifin yapılacağını açıkladı. Kulübün içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtulması için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Karakaya, Avşar’ın spora olan ilgisinin ve tanınırlığının takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Karakaya, kulübe artık "güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine" inandıklarını söyleyerek, müzik ve sinema dünyasındaki başarılarıyla Türkiye’nin gururu olan Avşar’a resmi bir davette bulunacaklarını belirtti.

Karakaya’ya göre bu hamle, mali krizle mücadele eden takımın marka değeri ve geleceği için hayati önem taşıyor. Ayrıca Ardahanlı iş insanlarından bekledikleri desteği göremedikleri için rahatsız olan yönetici, Serhat Ardahanspor’un kentin en önemli markası olduğunu ve takımın yok olmasına seyirci kalmayacaklarını vurguladı.

Serhat Ardahanspor yönetimi, başkanlık teklifini önümüzdeki günlerde Hülya Avşar’a bizzat iletmeyi planlıyor. Camianın merakla beklediği bu görüşmenin ardından gözler, Avşar’ın memleketinin takımından gelecek bu sürpriz teklife ne yanıt vereceğine çevrildi.

Hülya Avşar’ı bir kulüp başkanı olarak hayal etmekten bahsetmiyorum bile, acaba bu teklif sonrası sahada neler olur?