Elçin Sangu ve Ertan Saban yeni dizileri Cevher için toplandı

Eğlence

SHOW TV’nin yeni projesi ‘Cevher’ için okuma provası gerçekleşti. Oyuncuların bir araya geldiği dizi, dünya çapında ilgi gören Fransız yapımı ‘High Intellectual Potential’ın Türkiye uyarlaması olacak. Mizah ve gizemi harmanlayan hikâyede, birbirine tamamen zıt iki karakterin yollarının kesişmesiyle gelişen olaylar izleyiciyle buluşacak.

Başrollerde Elçin Sangu ve Ertan Saban var. Elçin Sangu, üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına kafa tutan, üç çocuk annesi Cevher karakterine hayat veriyor. Karşısında ise karizması ve disipliniyle ön plana çıkan başarılı komiser Mert rolünde Ertan Saban'ı izleyeceğiz. Bakalım bu zıt karakterlerin kimyası ekranda nasıl duracak?

Fabrika Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Öner Arslanel üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu ise Burcu Yılmaz kaleme alıyor. Salih Fahlioğulları’nın kreatif yapımcılığını yaptığı yapımda Elçin Sangu ve Ertan Saban'a; Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli eşlik ediyor.

Duyguyu ve komediyi bir araya getirmeyi hedefleyen ‘Cevher’ yakında SHOW TV ekranlarında olacak. Üstün zekâlı bir anne ve disiplinli bir komiser... Kulağa oldukça eğlenceli geliyor, sizce tutar mı?