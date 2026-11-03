Demet Akalın'dan 'çocuk' sorusuna çok net cevap

Eğlence

Şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, beraber geçirdikleri 15 yılı yakın dostlarıyla beraber kutladı. Organizasyon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, sohbet sırasında gelen beklemedik bir soruyla karşılaştı.

Gazetecilerin yönelttiği "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Demet Akalın, cevabını hiç uzatmadı. Akalın, "Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen" diyerek durumu net bir şekilde özetledi.

Akalın'ın bu yanıtı kutlamaya damga vurdu.