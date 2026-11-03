Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü kutlaması

Eğlence

Hadise, yeni yaşını 1980'li yıllar konseptli bir partiyle kutladı. Sevdikleriyle bir araya geldiği renkli gecede, 80'lerin ruhuna uygun olarak leopar desenli ve tek omuzlu bir kıyafet tercih eden şarkıcı, hacimli saçları ve dikkat çekici aksesuarlarıyla tam bir dönem modası rüzgarı estirdi.

Kutlama anlarını Instagram hesabından paylaşan Hadise, doğum günlerinin kendisi için çok özel olduğunu belirterek; sevdikleriyle bir arada olmanın, eğlenmenin, dans etmenin ve kahkahalar atmanın önemine değindi. Birkaç saatliğine her şeyi unutup sadece anın tadını çıkarmak istediğini dile getiren şarkıcı, konuklarının hazırlıklarına da tam not verdi.

Partiye katılanların görünümlerine tek tek bayıldığını söyleyen Hadise, herkesin konsept için çok özenli hazırlandığını vurguladı. Paylaşımını İngilizce "Happy birthday to me!" sözleriyle noktalayan şarkıcı, geceye dair kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Leopar ve kabarık saç ikilisi riskli bir tercih ama Hadise'nin özgüveniyle birleşince ortaya tam bir ikonik parti görünümü çıkmış. Konukların da konsepte sadık kalması geceyi daha da keyifli kılmıştır diye tahmin ediyoruz. Sizce Hadise bu 80'ler look'unu taşıyabilmiş mi?