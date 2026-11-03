Bülent Şakrak'tan evlilik bombası: "Evlenmek istiyoruz"

Eğlence

Bülent Şakrak, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile evlenmek istediklerini söyledi. 49 yaşındaki oyuncu, 32 yaşındaki sevgilisiyle olan ilişkisinin geldiği noktayı değerlendirirken "Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi." sözleriyle durumu netleştirdi.

Çift arasında 17 yaş fark bulunuyor. Şakrak, hayatının bu döneminde kendisini oldukça dingin ve mutlu hissettiğini belirterek, yakaladığı huzurun kendisi için çok büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Oyuncu, 2023 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir başlangıç yapan Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile yaklaşık iki yıldır süren bir beraberlik yaşıyor.

Sizce 17 yaş fark aşkın önünde bir engel mi yoksa huzurun anahtarı mı?