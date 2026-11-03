Derya Uluğ ve Asil Gök için geri sayım başladı: Gizli düğün tarihi ve mekanı belli oldu

Eğlence

Derya Uluğ ve müzisyen nişanlısı Asil Gök, uzun süredir merakla beklenen düğün kararlarını nihayet netleştirdi. Sürekli olarak düğün tarihini soranların hedefi olan ikili, yakınlarına sürpriz yapmak için anlaştı ve tarihle mekanı belirledi. Çift, 25 Kasım'da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Düğün için seçtikleri mekan ise Zincirlikuyu'daki bir otel oldu. Bu özel törene iki ünlü ismin yakınları ve beraber çalıştıkları arkadaşları davetli.

Romantik tekliften nişan yüzüklerine

Aslında süreç oldukça romantik ilerledi. Asil Gök, Şubat ayında Derya Uluğ'un doğum gününde ona sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuş ve ünlü şarkıcıdan 'evet' yanıtını almıştı. Bu teklifin ardından hazırlıklarını hızlandıran çift, ailelerin katıldığı küçük ve samimi bir organizasyonla nişan yüzüklerini taktı. O özel günden kareleri sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla yayımlayan ikili, mutluluklarını tüm takipçilerine ilan etmişti.

Asil Gök, daha önce basın mensuplarıyla karşılaştığında düğün sorularını gülerek yanıtlamış ama detayları vermemişti. Tarihin belli olduğunu ancak o an açıklamak istemediğini belirten Gök, Yakında düğünümüz var. Tarihi belli ama ben şimdi söylemeyeyim, patlamayalım diyerek gizem yaratmıştı. Şimdi ise bu sır perdesi kalkmış durumda.

Aşk dolu paylaşımlar ve doğum günü kutlamaları

Magazin gündeminden düşmeyen çiftin romantizmi sosyal medyada da devam ediyor. Asil Gök yeni yaşını kutlarken, Derya Uluğ'un mum üflediği anları esprili ve neşeli videolarla paylaşmıştı. Derya Uluğ ise nişanlısının doğum günü için yaptığı romantik paylaşıma, Sevgilim, müstakbel eşim, kalbim, yuvam. Bu dünyada başıma gelen en güzel şeysin. Seni çok seviyorum! İyi ki doğdun sevgilim notunu düşmüştü.

Ünlülerin kökenleri merak konusu

Öte yandan, özel hayatıyla dikkat çeken Derya Uluğ'un İzmirli olduğu ortaya çıktı. Bu durum, diğer ünlü isimlerin kökenlerine dair merakı da beraberinde getirdi. Örneğin Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelmiş ancak kökenleri Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanıyor. Annesi Edirneli bir Türk, babası ise Arnavutluk'un başkenti Priştine kökenli. Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak.

Yeşilçam'ın simge ismi Türkan Şoray'ın geçmişi de oldukça zengin. 28 Haziran 1945'te İstanbul Eyüpsultan'da memur bir ailenin ilk çocuğu olarak doğan usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez, anne tarafından ise Selanik göçmeni bir aileye mensup. Nazan ve Figen isimli iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine destek veren isim olmuş ve toplam 222 filmle dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanını almıştı. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak bilinen sanatçı, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Bakalım 25 Kasım'da Zincirlikuyu'daki o otelde bizi nasıl bir düğün bekliyor, sizce bu gizlilik stratejisi işe yaradı mı?