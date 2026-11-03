Aybüke Pusat ve Furkan Andıç kumsalda romantizme doydu

Eğlence

Sürekli beraberliklerini ve tatillerini paylaşarak bizi imrendiren oyuncular, son olarak kumsalda oldukça romantik anlar yaşadı. Furkan Andıç, sevgilisiyle olan bu aşk dolu kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp herkesin beğenisine sundu.

Aybüke Pusat da bu romantik hamleye boş geçmedi ve paylaşımı beyaz kalp emojisiyle yanıtladı. Bizce bu tatlı etkileşimler arası hiç bitmesin, çok yakışıyorlar!