MasterChef Armağan'dan yürek burkan itiraf: Dedesini kaybettiği günü anlattı

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MasterChef Türkiye'de Hasan Alp'in elenmesi, yakın arkadaşı Armağan'ı gerçekten çok etkiledi. Arkadaşının gidişiyle kendi geçmişindeki acı kaybı hatırlayan Armağan, dedesini kaybettiği günleri ve yaşadığı pişmanlıkları anlattı.

Armağan, dedesinin hayatındaki en büyük yaralardan biri olduğunu ve kıymetini çok geç anladığını söyledi. Aile geçmişine dair detaylar veren yarışmacı, dedesinin Bulgaristan'dan göç ettiğini ancak bazı dedikodular yüzünden babasının onu sevmediğini düşünen annesinin, 35-40 yaşına kadar ondan uzak durduğunu belirtti. Bu durum doğal olarak Armağan'ı da etkilemiş ve dedesiyle arasına mesafe girmiş.

Sonradan tanışma fırsatı bulan Armağan, dedesiyle sosyal tesislerde vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve onun çevresinde çok sevilen, kimseyi aç bırakmayan "on numara" bir adam olduğunu anlattı. Dedesinin son dönemlerinde Parkinson, KOAH ve Alzheimer ile mücadele ettiğini belirten Armağan, bakımına yardımcı olduğu ve berbere gidemediği için onu kendi tıraş ettiği günleri paylaştı. Armağan'a göre dedesinin son zamanlarda tek hatırladığı kişi kendisiydi.

Kaybın geliş sürecini anlatan yarışmacı, okula gitmek üzereyken dedesinin fenalaştığı haberini aldığını, iki gün sonra ise okuldayken ölüm haberini öğrendiğini söyledi. Hasan Alp'in vedasının ona bu anları hatırlattığını belirten Armağan, arkadaşının kıymetini daha erken anladığını vurguladı. Yarışmadaki mücadelesine hem kendisi hem de Hasan için devam edeceğini söyleyen Armağan, aralarına mesafe gireceği için üzgün olduğunu ifade etti.

Hasan Alp de veda ederken yakın arkadaşına seslenerek Armağan dostum oldu, hakkını helal et dedi.