Cenk Eren’den Nazan Öncel’e sitem: Daire parası aldı

Eğlence

Cenk Eren, Nazan Öncel ile küslüğünün perde arkasını "Rölanti" programında açıkladı. İkilinin aylarca beraber çalıştığını ve Öncel'in kendisine albüm yapacağını söyleyen Eren, sürecin nasıl bozulduğunu anlattı. Eren'in iddiasına göre Öncel, kız kardeşinin Nükhet Duru ile yaptıkları programa dahil olmasını istedi ancak Eren bu kararı tek başına veremeyeceğini belirtti. Sonrasında ise Öncel'in eşi arayarak, Nazan Öncel'in Eren'e albüm yapmasının kariyerine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Eren, Öncel'e sitem etti ve ilk şarkıyı neden verdiğini sordu.

İkili arasındaki gerginlik sadece albümle sınırlı değil. Nazan Öncel'in geçmişte Cihangir'deki 1+1 daire fiyatlarıyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımının altına Cenk Eren, 10 yıl önce bir şarkı için kendisinden bir daire parası aldığını yazmıştı. Eren, bu paylaşımıyla aralarındaki şarkı alışverişine gönderme yaptığını açıkladı.

Cenk Eren ayrıca yıllar önce Ajda Pekkan'ı dudaklarından öptüğü iddia edilen fotoğrafınla ilgili de konuştu. Sahneden inen ve çok yorulan Pekkan'ın yeniden sahneye çıkması istendiğinde ona elinden tutup yardımcı olduğunu ve iki yanağından öptüğünü söyledi. Fotoğrafın açısı nedeniyle sanki dudaklarından öpüyormuş gibi göründüğünü belirten Eren, bu durumdan dolayı çok üzüldüklerini ekledi.