Halef: Köklerin Çağrısı için final alarmı!

Eğlence

Perşembe akşamları NOW TV'de izlediğimiz Halef: Köklerin Çağrısı için kokular finale gidiyor. Söylentilere göre dizi, yapılan görüşmelerin ardından 44. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Olay sadece reytinglerle sınırlı değil; dram set arkasına da taşmış. Başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yaşanan gerilimin, final kararında etkili olduğu konuşuluyor. Yapım şirketinin diziyi devam ettirmek istediği ancak kanal yönetiminin final konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Dizi yeni sezona düşük reytinglerle başlamış, yeni sezonda başrolde Aybüke Pusat yer almamıştı. Tabii tüm bunlar şu an için iddia aşamasında, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sizce 44. bölüm vedası için erken mi, yoksa hikaye zaten doyuma mı ulaştı?