Yaşam

Yiyecek fiyatlarının uçuşa geçtiği ve israfın devasa bir sorun olduğu şu günlerde, mutfaklarda eski bir alışkanlık yeniden canlanıyor. İtalyanların 'cucina povera' adını verdiği, basit ve ekonomik malzemelere dayanan geleneksel yemek kültürü tekrar popülerleşiyor. Aslında bize şunu hatırlatıyor: İyi bir yemek için illa çok pahalı ürünlere veya aşırı karmaşık tariflere ihtiyacımız yok.

Bu felsefenin mantığı oldukça net. Elinde ne varsa onu kullanıyorsun, mevsime göre pişiriyorsun ve hiçbir şeyi çöpe atmamaya çalışıyorsun. Genelde ikinci plana atılan baklagiller, mevsim sebzeleri ve hatta bayatlamış ekmekler, yaratıcılıkla birleşince doyurucu ve lezzetli tabaklara dönüşüyor. Böylece bir zamanlar 'zorunluluktan' doğan bu mutfak tarzı; ekonomi, yaratıcılık ve bilinçli tüketimin harmanlandığı modern bir yaklaşıma evriliyor.

İhtiyaçtan Doğan Bir Sanat

Cucina povera, İtalya'nın farklı bölgelerinde, ailelerin ellerindeki malzemeleri son damlasına kadar değerlendirmek zorunda kaldığı dönemlerde gelişmiş. O zamanlar günlük beslenmenin temelini baklagiller, patatesler, mevsim sebzeleri, tahıllar ve ekmek oluşturuyordu. Tarifler, o an evde ne varsa ona göre şekilleniyordu. Günümüzde bu akımın tekrar yükselişe geçmesi ise tamamen ekonomik şartlarla, sürdürülebilirlik arayışıyla ve gıda israfını önleme isteğiyle ilgili. Burada olay malzemenin miktarı değil, onları nasıl kombinlediğinle alakalı.

Tabii bu tariflerin doğduğu zorlu koşulları romantize etmemek lazım. Birçok aile için yemekte tasarruf yapmak bir tercih değil, zorunluluktu. Ancak bugün, o zorunluluktan doğan pratik bilgileri alıp kendi günlük hayatımıza uyarlayabiliyoruz.

Çöpe Gideceklerin Dönüşümü

Cucina povera'nın en belirgin özelliği, normalde çöpe gidecek malzemeleri kurtarmak. Örneğin, sertleşmiş ekmekleri atmak yerine çorbalarda, salatalarda veya kruton yaparak değerlendiriyoruz. Artan sebzelerle bir omlet ya da makarna tabağı hazırlamak da bu işin parçası. Toskana'nın geleneksel fasulyeli, sebzeli ve ekmekli çorbası ribollita veya ekmek kırıntıları, yumurta ve peynirle yapılan passatelli, basit bir malzemenin nasıl yeni bir hayata kavuştuğunun en iyi kanıtı.

Bu mantığı bugün her an uygulayabiliriz. Artan baklagilleri ertesi gün salataya çevirmek, yemekleri porsiyonlayıp dondurmak veya sadece buzdolabında olanlarla öğün planlamak, gereksiz alışverişin önüne geçmemizi sağlıyor. Böylece aynı malzemelerle yeni yollar keşfediyoruz.

Sadece Sebze Değil, Her Şey

Bu yaklaşım sadece sebze ve baklagillerle sınırlı değil; pek tercih edilmeyen malzemelerin kullanımı da dahil. Uzun yıllar boyunca sakatatlar ve etin bazı parçaları, en değerli kısımlar değerli yemeklere ayrıldığı için ekonomik seçenekler olarak görülüyordu. Günümüzde hayvanın daha fazla bölgesini değerlendirmek, gıda israfını azaltma tartışmalarının bir parçası haline geldi. Bir zamanlar sadece karnını doyurmak için yapılan bu yemekler, artık kullanılan teknik, lezzet ve yaratıcılıkla takdir ediliyor.

Benzer bir mantığı dünyanın diğer mutfaklarında da görebiliriz. Fransızların cassoulet'si veya Brezilyalıların feijoada'sı da ucuz malzemelerin ve maksimum verim alan tekniklerin bir sonucu. Her tarif kendi bölgesinin hikayesini taşırken, yaratıcılığın en basit şeylerden başlayabileceğini kanıtlıyor.

Bu tarzı benimsemek için mutfağı tamamen değiştirmeye gerek yok. Haftalık yemek planlaması yaparak, mevsimsel ürünlere yönelerek ve baklagillere daha fazla yer açarak başlanabiliyor. Artanları doğru değerlendirmek, gıdaları güvenli saklamak ve buzdolabında unutulup çöpe gidecek alışverişlerden kaçınmak yeterli. Elindekilerle yemek yapmak, bir kısıtlama değil, aslında yaratıcı bir sürece dönüşüyor.

Kısacası cucina povera, sadece dedelerimizin tariflerine duyulan bir özlem değil. İyi yemeğin her zaman pahalı malzemelere veya gösterişli tekniklere bağlı olmadığını hatırlatan bir ders gibi. Bazen ihtiyacımız olan tek şey biraz hayal gücü, iyi bir organizasyon ve mutfaktaki mevcut imkanları değerlendirme isteği.