Eğlence

Los Angeles'taki Creative Artists Agency resepsiyonunda gerçekleşen sohbette konu, Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 1988 yapımı “Cocktail” filmine geldi. Barbaros Tapan, filmi genç yaşta izlediğini ve hayatının değişmesinde önemli bir rol oynadığını anlatarak aktöre hayranlığını dile getirdi.

Bu sözler karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Tom Cruise, hikâyenin kendisi için de çok anlamlı olduğunu söyledi. Filmlerin insan hayatlarına dokunan güzel bir sanat dalı olduğunu vurgulayan ünlü aktör, kendi filminin bir insanın yaşamında böylesine önemli bir yer edinmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek Barbaros Tapan’a teşekkür etti.

Öte yandan Tom Cruise, Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği “Digger” filmiyle de karşımıza çıktı. Kariyerindeki farklı rollerden biri olarak dikkat çeken yapımda Cruise, yol açtığı büyük bir felaketin ardından insanlığı kurtarmaya çalışan iş insanı Digger Rockwell’i canlandırıyor. Oyuncuya Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller ve Jesse Plemons eşlik ediyor.

1988 yapımı bir filmin etkisinin yıllar sonra böyle bir anıyla dönmesi gerçekten çok tatlı değil mi?