Eğlence

Sanatçı Yüksel, yıllar geçtikçe sesinin daha da güzelleştiğini söyleyerek müzikseverleri heyecanlandırdı. Yüksel, "Eski hitlerim kadar güzel şarkılar geliyor" diyerek çıtayı yüksek tuttu.

Sanatçı, özellikle 'Medcezir' şarkısında Grand Sapphire misafirleriyle tek ses oldu. Yüksel, davul performansıyla da beğeni topladı. Eski hitlerin tadını arayanlar için bu yeni şarkı vaadi gerçekten heyecan verici. Bakalım yeni parçalar gerçekten o efsane hitlerin yanına yakışacak mı?