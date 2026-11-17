Eğlence

Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu ve Beyoncé, Morning Dew (Donk) şarkısıyla En İyi Solo R&B Performansı kategorisinde aday gösterildi. Bu adaylıkla beraber Beyoncé, Grammy ödüllerine toplamda 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı olma başarısını yakaladı.

Söz konusu kategoride Beyoncé'ye Kehlani'nin Out The Window, Victoria Monet'nin Let Me, Jill Scott'ın Pressha ve Tems'in What You Need şarkıları rakip olacak.

Sadece Beyoncé değil, İngiliz şarkıcı Raye de ortalığıye yıktı. Raye, aldığı 11 adaylıkla bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en yüksek adaylık sayısına ulaştı. Geçen yıl Beyoncé de 11 adaylık almıştı. Ödüller, 7 Şubat 2027'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

100 adaylık mı? Şaka gibi ama gerçek, artık sadece izlemek kalmış.