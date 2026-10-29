Sibel Can'ın 9 milyonluk cip davasında sular yeniden ısındı

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Sibel Can'ın 2012 yılında satın aldığı lüks otomobille ilgili bitmeyen davası yeniden gündemde. Şarkıcı, sıfır olarak satılan aracın aslında ikinci el olduğunu öne sürerek dolandırıldığını iddia etmiş ve otomotiv firmasının sahibiyle karşı karşıya gelmişti.

Firma sahibi Mehmet Çelik, aracın kendilerine teslim edilmesini istediğini belirtti. Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk kararının kendi lehlerine olduğunu ve istinaf aşamasında araçlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde karar verildiğini savundu. Ayrıca, söz konusu otomobilin 2021 yılında başka bir kişiye satıldığını ve bugünkü değerinin yaklaşık 9 milyon lira olduğunu ifade eden Çelik, aracın teslimi karşılığında Sibel Can'a ödeme yapılacağını dile getirdi.

Mehmet Çelik, Sibel Can'ın dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davada kendisine 4 yıl hapis cezası verildiğini, ancak bu kararın istinafta bozulduğunu ve yargılamanın sürdüğünü belirtti.

Sibel Can'ın avukatı ise durumu çok daha farklı anlatıyor. Avukat, bilirkişi raporlarına dayanarak ikinci el aracı sıfır gibi satan şirkete karşı açılan davanın kazanıldığını ifade etti. Üstelik avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu.