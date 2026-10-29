MasterChef’te testi kebabı rüzgârı: Kübra kaptanlığı kaptı

Eğlence

MasterChef Türkiye’nin 12. haftasında mutfakta tam bir lezzet savaşı yaşandı. Yarışmacılardan Nevşehir’in coğrafi işaretli lezzeti testi kebabını yapmaları istenince, sahneye Nevşehirli Kübra Satılmış çıktı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda olduğu yarışmada Kübra’nın testi kebabı birinci seçildi; Kübra, testinin açılması aşamasını da başarıyla gerçekleştirdi.

Bir saatlik sürede en iyi tabağı ortaya çıkarmak için ter döken 15 yarışmacı arasında Kübra, lezzetiyle birinciliği göğüsleyerek mavi takım kaptanı olmayı başardı. Kaptanlık koltuğuna oturan Kübra, yeni haftanın takımını da hemen kurdu. Mavi takımda Ayşe, Tolga, Burçin, Eyüp Can, Nilay ve Şadi yer aldı.

Bu başarı sadece stüdyoda kalmadı, Kübra’nın memleketi Nevşehir’de de büyük ilgi topladı. Yerel bir lezzetin ulusal ekranda bu kadar ön plana çıkması, kentin gastronomi kültürünün tanıtımı için de güzel bir fırsat oldu. Kübra, hem memleketinin reklamını yaptı hem de haftaya kaptan olarak başlama avantajını kaptı.

Testi kebabını kırmak kadar kolay değilmiş, Kübra'ya başarılar dileyelim!