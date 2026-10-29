Muhtemel Aşk izleyicilerine kötü haber: Bu akşam yeni bölüm yok

Eğlence

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü, 29 Ekim akşamı ekranlarda olmayacak. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yayın akışında değişikliğe giden Show TV, dizinin 20. bölümünü bir hafta sonraya kaydırdı.

Kısacası, dizinin takipçileri yeni bölüm için bir hafta daha beklemek zorunda. Eğer yayın akışında başka bir sürpriz olmazsa, 20. bölümün 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Hatırlayalım, dizinin yayınlanan son bölümü 22 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen 19. bölümdü.

Peki, Muhtemel Aşk'ın boş kalan yerine ne gelecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Filmde Ahmed Adnan Saygun'u Salih Bademci, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Ertan Saban canlandırıyor. Kadroda ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Bensu Soral ve Okan Yalabık da yer alıyor.

Kadro şampiyonlar ligi gibi ama dizi modumuzla vedalaşıp film gecesine geçiyoruz, yapacak bir şey yok.