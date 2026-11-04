Nagihan Karadere estetiğe doymuyor: Yeni operasyonun detayları geldi

Eğlence

Survivor 2026'da ikinci olan atlet Nagihan Karadere, estetik merakını yine konuşturdu. Yarışma sonrası yaptırdığı operasyonlar için 750 bin TL harcadığını açıklayan Karadere, listeye bir yenisini daha ekledi: Boyun germe ve alt yüz germe işlemi.

Operasyon sonrası heyecanını gizlemeyen Karadere, paylaştığı videoda "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim" diyerek durumu duyurdu. Kendi sonucunu "sanat eseri" olarak tanımlayan Karadere, ilk 24 saat olmasına rağmen yüzündeki şişliğin az olduğunu söyledi.

Bandajları açılıp dikişleri alınan Karadere, ulaştığı son hali Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Açıkçası bu kadar hırslı bir estetik takvimi ancak Nagihan'dan beklenebilirdi. Bakalım 'Barbie' hedefi tam olarak tutturulmuş mu?