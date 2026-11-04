Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş

Eğlence

Münir Özkul’un oğlu Ferdi Özkul, Kanada’nın Ottawa kentinde bambaşka bir kariyer yolculuğu seçmiş. Sanat dünyasından tamamen uzak duran Ferdi Özkul, mutfak sanatları üzerine odaklanarak bu alanda ciddi bir başarı yakaladı ve tam altı restoranın sahibi oldu.

Türk sinemasının Mahmut Hocası ve Yaşar Ustası olarak tanıdığımız Münir Özkul, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve Neşeli Günler gibi efsaneleşmiş yapımlarla hafızalara kazınmıştı. 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da doğan ve tiyatroya lise yıllarında adım atan usta oyuncu, profesyonel kariyerine 1948 yılında başladı. Küçük Sahne, devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarındaki rollerinden sonra 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez filmleriyle simge bir isim haline geldi.

Özel hayatında dört evlilik yapan ve üç çocuk sahibi olan sanatçının ilk eşi Şadan Özkul Işık'tan olan oğlu Ferdi Özkul, Kanada'daki aşçılık hayatıyla dikkat çekiyor. Sanatçının kızı Güner Özkul ise daha önce sperm bankasından çocuk sahibi olması ve babasının hastalık sürecindeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele eden Münir Özkul, 93 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Babasının beyaz perdede bıraktığı derin izler sürerken, çocuklarının seçtiği farklı yaşamlar da ilgi çekmeye devam ediyor.

Sizce babasının izinden gitmemek mi daha zordu yoksa tamamen farklı bir sektörde sıfırdan başarılı olmak mı?