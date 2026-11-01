Erol Evgin'den genç kalma formülü: Kendimi eşime teslim ettim

Eğlence

Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, 29 Ekim'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in özel yayınına konuk oldu. Programda genç kalma sırrını uyku ve beslenme düzenine bağlayan sanatçı, düzenini anlattı.

Beslenme düzenini eşi Emel'in organize ettiğini belirten Evgin, glutensiz ve laktozsuz beslendiğini açıkladı. Eşi tarafından organize edilen bu düzenle ilgili "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni" diyerek eşine duyduğu güveni dile getirdi.

Uyku düzenine de değinen sanatçı, "İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum" dedi. Evgin ayrıca her şeyi kafasına takmadığını ve takıntı yapmadığını söyledi.

Sözlerini çocuklardan örnek vererek sürdüren Erol Evgin, çocukların mutlu ve hep meşgul olduğunu söyleyerek kendisinin de sürekli meşguliyet içinde olduğunu söyledi.

Vallahi bizden tek farkı laktozsuz beslenmesi ve 9 saat uyumasıysa hemen yarın sabah bu düzene geçiyoruz, ne dersiniz?