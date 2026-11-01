Fırat Tanış'tan içten itiraf: Biraz geç kaldık

Eğlence

Fırat Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yönetmen sevgilisi Zeynep Günay ile birlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Tanış, Cumhuriyet'in en büyük değer olduğunu belirterek, "Biz bugün buradaysak Cumhuriyet’e borçluyuz" dedi.

Sohbet sırasında tiyatronun sinema ve televizyondan çok farklı bir dünya olduğunu vurgulayan Tanış, tiyatronun canlı olmasının keyfini bambaşka bulduğunu söyledi.

Gelecek hayalleri hakkında da konuşan oyuncu, insanın hayallerinin hiç bitmediğini ancak artık 52 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Biraz geç kaldık" ifadelerini kullandı. Hayaller için geç mi kalındı yoksa 52 yaş hala yeni başlangıçlar için ideal mi, orası tartışılır ama Tanış'ın bu dürüstlüğü bizce çok samimi.