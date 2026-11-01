Bahar Şahin gelen senaryoya isyan etti: Edep yahu, ahlak yok mu?

Eğlence

Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un programında kendisine gelen senaryolarla ilgili yaşadığı şaşırtıcı detayları paylaştı. Özellikle kötü karakterlerin yazılış biçimini eleştiren oyuncu, bazı hikâyelerde karakterlerin yaptıklarının inandırıcı şekilde gerekçelendirilmediğini söyledi.

Bahar Şahin'e göre bazı kötü karakterler yeterince iyi işlenmiyor ve bu durum oyuncunun performansıyla çözülebilecek bir mesele değil. "Sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor" diyerek oyuncunun çabasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Şahin, yapımcıların sık sık 'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren Karaçay karakterini hatırlattığını anlattı. Yapımcıların, yeni projelerde de benzer şekilde kötü karakterleri haklı gösterebilecek bir oyuncu aradıklarını belirtti.

Kendisine sunulan bir senaryodaki hikâyeye ise sert tepki gösteren oyuncu, karakterin ölen ablasının eşiyle aşk yaşayacağı bir kurguyla karşılaştığını açıkladı. Bu durumun senaryoda nasıl haklı çıkarılabileceğini sorgulayan Şahin, "Edep yahu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor" sözleriyle durumu eleştirdi.

Karakterin izleyiciye aktarılmasında sadece oyuncunun değil, yönetmenin ve senaristin de kritik rolü olduğunu belirten Bahar Şahin, senaristin iyi yazamadığı veya yönetmenin dünyayı kuramadığı durumlarda oyuncu ne kadar iyi olursa olsun sonucun güzel olmayacağını ekledi.

Kötü karakterleri haklı çıkarmak için her yol deneniyor ama bu kadar da olmaz dedirtiyorlar, sizce bu senaryo gerçekten 'haklı' gösterilebilir mi?