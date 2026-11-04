Killa Hakan yoğun bakımda

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Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü rapçinin avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulayarak durumu paylaştı.

Avukat Sarıdere'den gelen açıklamada, bu hassas süreçte sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesi, asılsız haberlerin paylaşılmaması istendi. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğunda kamuoyunun bilgilendirileceği belirtilirken, herkesin dualarını ve iyi dileklerini eksik etmemesi rica edildi.

Killa Hakan'ın hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının ardından sevenleri ve rap dünyasından çok sayıda isim endişelerini dile getirdi. Sanatçının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Killa Hakan aslında daha önce de benzer bir süreçten geçmişti. 2022 yılında koronavirüse yakalanan rapçinin bağışıklık sistemi zayıflamış, buna bağlı olarak böbrek ve akciğerlerinde ciddi sorunlar oluşmuştu. O dönemde de bir süre yoğun bakımda kalan Hakan Durmuş, 30 Haziran 2022 tarihinde servise alınmış ve aylar sonra zorlu süreci geride bıraktığını duyurmuştu.

Umarız yine aynı dirençle ayağa kalkar ve mikrofon başına döner.