Çakallarla Dans’ta Servet krizi: Açıklamalar birbirini tutmuyor

Eğlence

Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması, 6 Kasım'daki vizyonu öncesinde İstanbul'da düzenlenen kalabalık bir galayla izleyiciyle buluştu. Gecenin en çok konuşulan konusu ise kadroda yer almayan ve galaya da katılmayan İlker Ayrık oldu.

Kırmızı halıda Murat Akkoyunlu'ya İlker Ayrık'ın nerede olduğu sorulduğunda, oyuncu arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ayrık'ın ekipten neden ayrıldığı ve geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise başka programları olduğunu, bu yüzden şu anda aralarında bulunmadığını söyleyen Akkoyunlu, dönüş ihtimalinin olduğunu belirterek kapıyı açık bıraktı.

Ancak Murat Akkoyunlu'nun "başka programları vardı" açıklaması, İlker Ayrık'ın daha önce yaptıklarıyla pek uyuşmuyor. Ayrık, yedinci filmin vizyon döneminde yaptığı açıklamada altı film yaptığını ve artık yeterli olduğunu söyleyerek seriye veda etmişti. Daha sonra YouTube yayınında ve Daniska Show programında konuyu daha derinlemesine açan oyuncu, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ile olan 13 yıllık dostluklarının zedelendiğini, bu yüzden yedinci filmde yer almak istemediğini belirtmiş ve meselenin parayla ilgisi olmadığını vurgulamıştı.

Serinin altıncı filmine kadar Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu ile birlikte ekibin ayrılmaz bir parçası olan ve Servet karakteriyle hafızalara kazınan İlker Ayrık'ın yokluğu, 6 Aralık 2024'te vizyona giren yedinci filmde de dikkat çekmişti. Son dönemde Beykoz'daki 17 dönümlük çiftliğinde organik tarımla uğraşan oyuncunun ekibe dönüp dönmeyeceği ise hala merak konusu.

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, Servet'siz kadrosuyla 6 Kasım'da sinemalarda olacak. Bakalım bu "program yoğunluğu" masalı ne kadar sürecek, yoksa dostluklar gerçekten tamir edilemeyecek kadar mı zedelendi?