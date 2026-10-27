Sevdam Karadeniz için yolun sonu: İddialı başlangıç hüsranla bitti

Eğlence

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerinde yer aldığı, Trabzon’da çekilen NOW dizisi Sevdam Karadeniz, ekran macerasını noktalıyor. Mia Yapım imzalı yapım, sezona oldukça iddialı bir giriş yapmıştı ancak reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca finale gitme kararı alındı.

Geçtiğimiz hafta reytinglerin düşmesiyle beraber erken final ihtimali konuşulmaya başlanmıştı. 3. bölümle birlikte umutlar tamamen tükenirken rakamlar durumu netleştirdi. Dizi, Total kategorisinde 1,25 reytingle 23. sıraya, AB grubunda 0,79 reytingle 30. sıraya ve ABC1 grubunda 1,01 reytingle 27. sıraya geriledi.

Bir önceki haftaya göre Total’de 0,59, AB’de 0,25 ve ABC1’de 0,57 puan kaybeden yapım, özellikle AB grubunda 1 barajının altına düşerek sıfırlı seviyeye indi. Bu sert kan kaybı, dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.

Kesinleşen karara göre Sevdam Karadeniz, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

Erken final kararı sosyal medyada da ortalığı karıştırdı. Dizinin bitmesini istemeyenler "Bir şans daha verin", "Reyting hesabı yapmak için çok erken" ve "Final olmasın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Dürüst olalım, daha üçüncü bölümde bu kadar sert bir düşüş yaşandıysa izleyici çoktan kararını vermiş demektir.

Sizce de 4 bölüm bir diziye şans vermek için yeterli bir süre mi?