Kadir İnanır vasiyeti kavgası: Ordu'daki topraklar kime gidecek?

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Kadir İnanır'ın vasiyetinden sonra başlayan mal varlığı tartışmaları, Ordu'daki topraklar üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Geçtiğimiz haziran ayında 77 yaşında vefat eden oyuncunun tüm mal varlığını, telif haklarını ve müze ya da vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması ortalığı karıştırdı.

Yeğeni Levent İnanır, bu vasiyete inanmadığını belirterek tepkisini gösterdi. Özellikle Fatsa'daki 200 yıllık ata topraklarının da Jülide Kural'a bırakılmasına isyan eden Levent İnanır, dayısının bu toprakların bölünmesini istemediğini ve kendisine vekalet verdiğini iddia etti. Levent İnanır ayrıca, dayısının çok ilaç kullandığı dönemde Jülide Kural'ın bu durumdan istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdığını, zaten yaşarken kendisine evler ve arabalar gibi pek çok şey bıraktığını savundu.

Tartışmalar sürerken Jülide Kural'ın bu topraklarla ilgili düşüncesi ortaya çıktı. Seray Sever'in programında aktarıldığına göre Kural, söz konusu topraklarla ilgili hiçbir zaman beklentisi olmadığını söyledi. Kural, Kadir İnanır'ın son döneminde tek yanında olan, emek veren ve saygı duyan yeğeni Gül Bakar'ın hiçbir şey talep etmediğini, kendisinin ise Gül'e o toprakların ona münasip olduğunu söyleyip teklif ettiğini aktardı. Gül Bakar ise daha önce bu tartışmalardan utanç duyduğunu, dayısının kararına saygı duyduğunu ve Jülide Kural'ın kendisine pay verme teklifinde bulunmasında bir zarar olmadığını ifade etti.

Yaşananlardan rahatsız olan Jülide Kural, yaptığı yazılı açıklamada vefatın üzerinden henüz dört ay bile geçmediğini hatırlattı. Kural, Kadir İnanır'ın onuruna ve iradesine saygı göstermenin sadece bir vefa meselesi değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.