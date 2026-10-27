Karakuyu geliyor: Ferda'nın geçmişiyle büyük hesaplaşması

Eğlence

Kanal D ekranlarına çok yakın bir tarihte gelecek olan Karakuyu, aile sırları ve güç mücadeleleriyle dolu bir hikâyeyi beraberinde getiriyor. OGM Pictures imzalı dizinin tanıtımında, "Fikriye ölmeden ferda doğamaz!" sözüyle dikkat çeken Ferda, geçmişiyle bugünü arasında çarpıcı anlar yaşıyor.

Kimliğini değiştirerek kendine yeni bir hayat kuran Ferda, hiç beklemediği bir anda babasıyla karşı karşıya geliyor. Yıllar sonra Karakuyu'daki kuyunun başına dönen karakter, geçmişindeki acılarla ve gizemli sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bir yandan kardeşlerini korumaya çalışırken diğer yandan hayatının kontrolünü geri almaya odaklanan Ferda, kendisini büyük bir mücadelenin içinde buluyor.

Bu zorlu süreçte Ferda'nın karşısına çıkan Kahraman, onun hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında filizlenen güçlü çekim ve kaçınılmaz çatışma, dizinin en merak edilen noktalarından biri olacak.

Karakuyu'nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken, senaryoyu Deniz Akçay kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Özge Törer, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Şimdiden belli ki dram ve gizem tavan yapacak, bizleri neler bekliyor acaba?