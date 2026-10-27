Rafet El Roman nişanlısının kimliği ortaya çıktı

Eğlence

Rafet El Roman, üçüncü kez evlenmeye hazırlanırken magazin dünyasını hareketlendirdi. Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını duyuran ancak partnerinin kimliğini sır gibi saklayan şarkıcının müstakbel eşinin Rahime Haciyeva olduğu ortaya çıktı.

Sanatçı, daha önce iki kez evlenmiş ve üç çocuk babası olmuştu. Nişanlandığı kişinin Azerbaycanlı olduğunu daha önce belirtse de kimliğini açıklamamıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Azerbaycanlı olan Rahime Haciyeva'nın mesleği hemşirelik.

Çift arasındaki yaş farkı dikkat çekti. 58 yaşındaki Rafet El Roman ile 32 yaşındaki Rahime Haciyeva arasında tam 26 yaş fark bulunuyor. Uzun süredir gizli tutulan nişanlının ilk kez fotoğrafının ortaya çıkmasıyla birlikte, merakla beklenen yüz de nihayet belli oldu.