İrem Derici'den Sevda Türküsev'e sert tepki: Seni her mecradan engelliyorum

Eğlence

Hande Yener'in Harbiye konserinde giydiği kendine özgü kostümü, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşledi. Sevda Türküsev'in X hesabı üzerinden yaptığı "Atanamamış Lady Gaga" paylaşımı, İrem Derici'nin sert tepkisiyle karşılaştı.

Derici, özellikle "atanamamış" kelimesine odaklanarak Türkiye'de atama bekleyen öğretmen sayısının resmi verilere ve sendika raporlarına göre 1 milyona yaklaştığını hatırlattı. Pop müziğe çığır açmış, Türkiye'nin en güçlü yorumcusu bir sanatçıya böyle bir şeyin yazılamayacağını savundu.

Kavgayı burada bırakmayan İrem Derici, Sevda Türküsev'i tüm hesaplarından engellediğini duyurdu. Türküsev'i "Çapkın Muhafazakarlar" kitabı ve kitabın yazım süreciyle baş başa bıraktığını belirten şarkıcı, ayrıca Lady Gaga ile Hande Yener'in kariyer başlangıçlarını kıyasladı. Hande Yener'in ilk albümü Senden İbaret'in 2000 yılında, Lady Gaga'nın ilk albümü The Fame'in ise 2008'de çıktığını hatırlatan Derici, Türküsev'e ayrıca Yener'in 2006 çıkışlı Apayrı albümünü dinlemesini önerdi.

Derici, paylaşımını Türküsev'in içindeki sevgiyi çıkarabildiğine inandığı her gün için kendinden nefret ettiğini söyleyerek bitirdi.

Kıyafet tartışmasıyla başlayıp öğretmen atamalarına ve albüm tarihlerine kadar uzanan bu kaos tam bir grup sohbeti hızında ilerledi. Sizce kim haklı?