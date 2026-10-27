Didem Soydan'dan Türkan Şoray seviyesinde evlilik şartları

Eğlence

Didem Soydan, Ayşe Arman'ın konuğu olduğu sohbette evlilik konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya döktü. Ünlü model, hayatına alacağı erkekte aradığı şartları tek tek sayarken öyle bir profil çizdi ki Arman, bu kriterleri Türkan Şoray'ın meşhur kurallarına benzetmekten kendini alamadı.

Soydan'ın listesi oldukça net: Hayatına girecek kişinin çocuklu veya daha önce evlenip boşanmış biri olmaması gerekiyor. Hatta model, bugüne kadar bu özelliklere sahip kişilerle flört dahi etmediğini açıkladı. Evli bir erkekle ilişki yaşama ihtimaline ise kapıyı tamamen kapattı.

Ayşe Arman'ın "Boşanmış adamın günahı ne?" yönündeki sorusuna Didem Soydan'ın cevabı oldukça iddialıydı: "Biz niye evlenmedik, yanlış seçimler yapmadık? Yapmayacaktı yanlış seçimler."

Konu sadece karşı tarafa değil, kendi standartlarına da gelince Soydan, ailesinden örnekler verdi. Anneannesinin evlilik ısrarlarına karşı "Gelinlik giyip evlenip iki düğün patlatmayı ben de biliyorum" diyen model, asıl hedefinin anneannesi ve büyükbabasınınki gibi ömür boyu sürecek tek bir evlilik olduğunu belirtti.

Kısacası Didem Soydan için olay sadece nikah masasına oturmak değil; bir kez evlenip ömür boyu aynı kişiyle kalabilmek. Bizce bu kadar seçici olmakta haklı, kimse yanlış seçimlerin faturasını ödemek istemez zaten.

Sizce bu şartlar fazla mı?