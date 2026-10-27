Evlilik Güzeldir'de yönetmen koltuğu değişti

Eğlence

Evlilik Güzeldir dizisinde yönetmen koltuğunda şaşırtan bir değişim yaşandı. Projenin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış diziye veda etti.

Hasan Kaçan'ın kreatif yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni yönetmenleri iki kadın isim oldu. Centilmen dizisinden transfer olan Ece Erdek, projeyi Hatice Sağlam ile birlikte yönetecek.

Nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikâyesini konu alan yapım; modern toplumdaki aile yapısını, kuşak çatışmalarını ve mahalle dayanışmasını mizahi bir dille anlatıyor. Aşk hikâyesinden ziyade aile olma haline ve İstanbul'un samimi mahalle kültürüne odaklanan dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim yer alıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Berk Bakioğlu, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür bulunuyor.

Bakalım bu yönetmen değişikliği dizinin havasını nasıl etkileyecek, sizce yeni ekiple daha mı iyi olur?