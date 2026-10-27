Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener yıllara meydan okuyor

Eğlence

Çalıkuşu dizisindeki Feride rolüyle hafızalara kazınan Aydan Şener, Etiler’deki bir AVM’de objektiflere yakalandı. Kızıyla birlikte telefon almak ve alışveriş yapmak için orada bulunan oyuncu, basının sorularını yanıtsız bırakmadı.

63 yaşındaki oyuncunun en çok merak edilen konusu tabii ki o genç görünümüydü. Aydan Şener, şu an için herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini net bir şekilde belirtti. Ancak kapıyı da tamamen kapatmadı; “Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum” diyerek açık kapı bıraktı.

Bakım rutinini soranlara ise oldukça mütevazı bir cevap verdi. Kendisiyle çok uğraşmadığını söyleyen Şener, sırrının yemeye içmeye dikkat etmek, yürüyüş yapmak ve cilt bakımına özen göstermek olduğunu anlattı. Yani öyle saatlerce süren ritüeller yok, temel prensipler var.

Günlük hayatına dair detaylar veren oyuncu, genellikle evde vakit geçirdiğini, geç uyandığını, kahve ve telefonla ilgilendiğini söyledi. Sarıyer'de yaşayan Şener'in evdeki diğer favori aktivitesi ise hayvanlarıyla ilgilenmek.

Sosyal medya konusundaki tavrı ise hepimizin durumuyla aynı. Üzücü haberler gördüğü için zaman zaman uygulamalara ara verdiğini belirten oyuncu, yine de gelen yorumları okuyup cevaplamaya çalıştığını ekledi.

1986 yapımı Çalıkuşu ile geniş kitlelerce tanınan Aydan Şener; Samanyolu, Fatih-Harbiye ve Yeniden Doğmak gibi projelerde yer almıştı. Son olarak 2022-2023 yılları arasında Yürek Çıkmazı dizisinde Armağan Önder karakterine hayat vermişti.

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