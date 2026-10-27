Damla Sönmez’den şok itiraf: Öyle kibirliydim ki...

Eğlence

Damla Sönmez, Aslı Şafak’ın sunduğu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk oldu ve orada gerçekten beklemediğimiz bir noktaya değindi. Aslı Şafak’ın Kimse kendine kibirli demez herhalde? Ben kibirliyim der mi insan kendine? sorusu üzerine Sönmez, hayatının bir dönemine dair çok dürüst bir açıklama yaptı.

20’li yaşlarının sonlarında, bir arkadaşıyla dertleşirken kendine Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime dediğini belirten oyuncu, bu durumun aslında derin bir yargılama sürecinin parçası olduğunu anlattı. Sönmez, o dönemde hem etrafındaki insanları çok yargıladığını hem de aynı derecede kendisini dövdüğünü söyledi.

Bu süreci yaşam dürtüsü ya ölüm dürtüsü üzerinden açıklayan Damla Sönmez, insanın ya etrafındakileri yargıladığı ya da kendini yargıladığı bir döngüye girdiğini ifade etti. Bu farkındalığın kendisi için bir nevi "aydınlanma" olduğunu söyleyen oyuncu, şu an hâlâ öyle olup olmadığını bilmediğini ancak köşelerini yumuşatmaya çalıştığını ekledi.

Kibrini itiraf edemeyecek kadar kibirli olmak... İşte buna gerçek bir paradoks derim. Sizce bu bir aydınlanma mı yoksa sadece çok derin bir özgüven patlaması mı?