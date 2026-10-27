Sema Şimşek'ten Podyum İsyanı: "16 Yaşındaki Kızlarla Aynı Podyumda Olmam!"

Eğlence

Eski manken Sema Şimşek, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı ve podyum dünyasına dair bomba açıklamalara imza attı. Malum, son dönemde podyumda pek görünmeyen Şimşek, 50 yaşında olduğunu ve 16 yaşındaki kızlarla aynı podyumda olmanın kendisine çok dinç gelmediğini söyleyerek hepimizin aklındaki yaş farkı meselesini patlattı. E, haksız da değil şimdi, 50 yaşında bir efsanenin genç nesillerle aynı kareye girmesi biraz garip durabilir, kabul edelim.

Şimşek, manevi tatmin için arada defilelere çıktığını belirtirken, kendi döneminin modellere daha çok kazandırdığını da vurguladı: "Bizim dönemimizden sonra öyle bir dönem daha olmadı. O dönemin mankenleriyle bir araya gelip, eski defileleri izliyoruz. Her şeyimizi o dönem aldık. Şu dönem modellikle hayatını geçindirmezsin öyle para kazanamazsın."

Sosyal medya cephesinde de samimi itiraflar geldi. Demet Şener'in sosyal medyayı iyi kullandığını söyleyen Şimşek, kendisinin influencer olamayacağını, ekrana bakıp konuşamadığını ve bunu yapanlara saygı duyduğunu belirtti. İşte buna da bayıldık! En azından samimi, herkes her işi yapacak diye bir kural yok değil mi? Biz de ekrana bakıp konuşmakta zorlanıyoruz valla, bir tek Sema Şimşek değil.

Bu arada, oğlu Rüzgar Hakkı'nın yurt dışında bilgisayar mühendisliği okuduğunu ve eski eşi Burak Hakkı ile dostluklarının devam ettiğini de ekledi. Medeni bir anne-baba ilişkisi sürdürmeleri takdire şayan. Peki, sizce podyumlar gerçekten yaşa göre mi ayrılmalı, yoksa her yaşın kendi güzelliğiyle parlaması daha mı iyi olur?