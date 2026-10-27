Ayrılık dedikoduları yalan oldu: Dorukhan Toköz ve Helin Kandemir yeniden birlikte

Eğlence

Futbolcu Dorukhan Toköz ile oyuncu Helin Kandemir arasında ayrılık konuşuluyordu ama belli ki durumlar farklı. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, paylaşılan yeni fotoğraflarla yeniden bir araya geldiklerini kanıtladı.

Toköz, sevgilisiyle olan karelerini sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Detaylar ise tam bir 'mesaj verme' kıvamında. Paylaşıma eklenen siyah kalp emojisi ve fotoğraflara eşlik etmesi için seçilen Kenan Doğulu'nun “Kandırdım” şarkısı, ayrılık iddialarına verilen en net cevap oldu.

Bizce şarkı seçimiyle ayrılık dedikodularını yürütenleri resmen trollediler, hamle oldukça şık.