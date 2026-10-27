Batuhan Karacakaya'nın mimarlık macerası: Mutfak tasarımı sosyal medyayı ikiye böldü

Eğlence

Batuhan Karacakaya, oyunculuğa ara verip diplomasını aldığı mimarlık mesleğine yöneldi. Babası Birol Karacakaya'nın sahibi olduğu Karacakaya Mimarlık bünyesinde çalışmaya başlayan isim, son projesinin görüntülerini paylaştı. Özellikle bir evin mutfağında gerçekleştirdiği değişim, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

Karacakaya'nın tasarladığı mutfağın eski hali; beyaz dolaplar, ahşap görünümlü yüzeyler ve sade bir ada tezgahtan oluşuyordu. Yeni tasarımda ise koyu renk mermer detaylar, parlak yüzeyler, yuvarlatılmış hatlara sahip büyük bir ada ve dikkat çekici aydınlatmalar ön plana çıktı. Özellikle tavandan sarkan silindirik davlumbaz ve yoğun mermer kullanımı, tasarımın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Sosyal medyadaki yorumlar ise ikiye ayrıldı. Kimileri bu gösterişli ve iddialı tarzı çok beğenirken, kimileri eski halinin sadeliğini tercih ettiğini belirtti. Batuhan, bu hamlesiyle sadece bir yarışmacı veya oyuncu değil, aynı zamanda bir tasarımcı olarak da kendini göstermiş oldu.

Aslında Batuhan'ın bu dünyaya yabancı olmadığını hatırlatalım; kendisi 2020 yılında İngilizce Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak başladığı kariyerine Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi işlerle devam eden isim, son yıllarda daha çok Survivor parkurlarındaki performansıyla tanındı. Hatta 2021, 2022, 2024 ve 2025 sezonlarında adaya dönen Karacakaya, 2025 sezonunu ikinci olarak tamamlayarak finale kadar yükselmişti.

Sizce bu mutfak fazla mı 'gösterişli' olmuş yoksa modern dokunuşlar gerçekten işlemiyor mu?