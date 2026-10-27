Leo Aras için sarayda 'hoş geldin' partisi

Eğlence

Sosyete dünyasında kutlamalar hiç bitmiyor. Aslan Gülman ve Mariam Mekhdieva çiftinin, evliliklerinin birinci yıl dönümünde dünyaya gelen oğulları Leo Aras için görkemli bir kutlama yapıldı.

Minik Leo Aras'ın babaannesi Feryal Gülman, dört aylık torunu için Çırağan Palace Kempinski’de bir “Hoş geldin” daveti düzenledi. Sosyete dünyasından isimlerin katıldığı bu şık davette konuklar, Leo Aras’ı görmek için bir araya geldi.

Aslan Gülman ile Mariam Mekhdieva Haziran 2025’te evlenmişti. Dört aylık bebekle saray konforunda tanışmak gerçekten iddialı bir başlangıç değil mi?