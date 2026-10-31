Sevdam Karadeniz için final kararı alındı

Eğlence

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı, Trabzon'un farklı noktalarında çekilen Sevdam Karadeniz için final kararı verildi. YouTube tarafında toplam 38 milyon izlenmeye ulaşan yapımın televizyon reytingleri maalesef beklentilerin altında kaldı. Çekim ekibinin Trabzon'dan ayrıldığı öğrenilirken, dizi bu hafta yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Sözleşme NOW kanalıyla sonlandığı için diziyle ilgili yeni iddialar da gündemde. Sevdam Karadeniz'in farklı kanallardan teklif aldığı ve yapılacak görüşmeler sonucunda başka bir kanalda yeniden yayın hayatına dönebileceği konuşuluyor.

Dijitalde bu kadar izlenip reytinglerde çakılması şaşırtıcı ama televizyon seyircisi yine farklı bir yere gitti belli ki. Bakalım başka bir kanal kapısını açacak mı yoksa bu veda kesin mi?