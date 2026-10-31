Hafsanur Sancaktutan'dan radikal değişim: Takipçileri Kınalı Yapıncak dedi, o Trinity'ye benzetti

Eğlence

Hafsanur Sancaktutan, yıllardır alışık olduğumuz koyu renk ve uzun saçlarını geride bırakarak radikal bir değişime imza attı. Önce saçlarını omuz hizasında kestirip kakül ekleyen oyuncu, değişimi bir adım daha ileri taşıyarak saçlarını bu kez kulak hizasına kadar kısalttı.

Yeni görünümü ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Uzun saçlarının kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünen takipçileri yeni modeli pek beğenmedi. Hatta bazı kullanıcılar, oyuncunun yeni hali için "Kınalı Yapıncak" benzetmesi yaparak durumu iyice eğlenceli hale getirdi. Kısacası, büyük bir kısmın hayal kırıklığı yaşadığı bu imaj değişikliği sosyal medyada geçer not alamadı.

Ancak Hafsanur Sancaktutan'ın kendi kafasındaki vizyon, takipçilerinin benzetmelerinden çok farklıymış. Siyah güneş gözlükleriyle stilini tamamlayan oyuncu, yeni görüntüsünü Matrix serisinin ikonik karakteri Trinity'ye benzetti. Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı; kısa koyu saçları, siyah kıyafetleri ve karakteristik gözlükleriyle tanınan Trinity ile kendi görüntüsünü yan yana getiren Sancaktutan, Hollywood'dan kendine bir karşılık buldu.

Sosyal medyada Kınalı Yapıncak'tan çeşitli karakterlere kadar uzanan yorumlar havada uçuşurken, oyuncunun kendisini Trinity ile kıyaslaması dikkat çekti. Takipçileri henüz bu yeni saç modeline alışamamış olsa da Hafsanur Sancaktutan'ın kendi imajından oldukça memnun olduğu görülüyor.

Bizce Trinity vizyonu iddialı ama sosyal medyanın Kınalı Yapıncak şakaları daha baskın çıktı. Sizce gerçekten Trinity'ye benziyor mu yoksa uzun saçlara geri mi dönmeli?