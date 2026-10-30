Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı

Eğlence

Ezgi Mola, son görüntülerindeki ciddi değişimle gündeme oturdu. Oyuncunun Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasında kaydedilen görüntüleri ile son paylaştığı fotoğraflar karşılaştırılınca, aradaki fark takipçilerinin ilgisini çekti.

Mola'nın yeni görünümü, daha önce yaptığı spor ve beslenme açıklamalarını da yeniden akıllara getirdi. Mola, günlük hayatında düzenli egzersize ve sağlıklı beslenmeye ne kadar önem verdiğini daha önce anlatmıştı. Hatta bir programda, hayatının hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadığını açıkça söylemişti.

Süreçle ilgili detaylar da belli: Ezgi Mola, Mayıs ayından itibaren düzenli egzersiz rutinine başladığını ve haftada dört veya beş gün pilates yaptığını açıklamıştı. Mola'nın sporla ilgisi yalnızca salon egzersizleriyle sınırlı kalmadı; oyuncu ağustos ayında Alaçatı'da rüzgar sörfü dersleri aldı.

Beslenmesine de özen gösterdiğini belirten oyuncunun bu açıklamaları, yeni görünümüyle birlikte yeniden gündeme geldi.