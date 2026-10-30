Sadece bir adım kalmıştı: Gülşah Çınar bankanın teklifini kabul etti ama kaçırdığına bak

Eğlence

Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun? yarışmasının 28 Ekim akşamındaki bölümünde Gülşah Çınar, 5 milyon TL’lik büyük ödülün peşine düştü. Yarışma boyunca yüksekten başlayan ancak turlar ilerledikçe hızlale azalan şanslar, finalde yerini büyük bir pişmanlığa bıraktı. Çınar, bankanın sunduğu 775 bin TL’lik teklifi kabul ederek stüdyodan ayrıldı ancak yarışma sonrası açılan kutular, devam etseydi karşısına çıkacak rakamın çok daha yüksek olduğunu kanıtladı.

Hayaller ve Gerçekler Arasında

1987 yılında İstanbul Sarıyer’de doğan ve aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü olarak hayat hikâyesini anlattı. Çocukluk yıllarını ailesinin konfeksiyon atölyesinde geçirirken maddi zorluklarla mücadele ettiğini belirten Çınar, kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine uzun yıllar destek olmuş. Lise yıllarında katıldığı bir seçmeyle Formula bayrak kızı seçilen Çınar, eşiyle ise halasının kızına yardım etmek için gittiği bir karakolda tanışmış. 2014 yılında evlenen ve 2018 yılında kızı Asu Beren’i kucağına alan yarışmacı, programa yeni bir başlangıç yapmak ve hayalindeki otomobili satın almak için katıldı. Geçmişte birçok fırsatı kaçırdığını itiraf eden Çınar, bu kez daha büyük riskler alarak büyük ödülü hedeflediğini söyledi.

Milyonların Uçup Gittiği Turlar

5 milyon TL’lik büyük ödül için başladığı yarışmanın ilk turunda Gülşah Çınar, 250 TL ve 250 bin TL’lik kutuları açtı. Ancak üçüncü seçiminde 2 milyon TL’lik ödülün çıkmasıyla işler değişti. Tur sonunda bankanın sunduğu 64 bin TL’lik teklifi reddeden Çınar, risk almaya devam etme kararı aldı. İkinci turda ise 2,5 milyon TL’lik ödül elendi. Babasının telefonla bağlanarak önerdiği 8 numaralı kutudan 50 bin TL çıktı. Bankanın bu kez yaptığı 94 bin TL’lik teklifi de kabul etmedi.

Üçüncü turda ise şanssızlık serisi devam etti ve 3 milyon TL’lik ödülün bulunduğu kutu açıldı. Büyük ödüle her adımda daha da uzaklaşan yarışmacı, bankanın 120 bin TL’lik teklifini de geri çevirdi. Dördüncü turda 1 milyon TL’lik ödül kaybedilince, Çınar kutu seçimi için kızı Asu’dan yardım istedi. Asu’nun yönlendirmesiyle açılan kutudan 10 bin TL çıktı. Bankanın 240 bin TL’lik teklifi geldiğinde, küçük Asu’nun devam etmeyi önermesi stüdyoda gülümseten anlar yaşattı, ancak Çınar bu sefer de teklifi reddetti.

Finaldeki Kritik Karar ve Büyük Fark

Beşinci turda 500 bin TL’lik ödülün de elenmesiyle seçenekler oldukça daraldı. Bankanın 430 bin TL’lik teklifine rağmen risk almaya devam eden Gülşah Çınar, altıncı tura geldi. Açtırdığı kutulardan birinde 750 bin TL, diğerinde ise sadece 5 TL buldu. Bu noktada banka, 775 bin TL’lik bir teklif sundu. Eşi ve kızına danışarak ailesinin görüşlerini alan yarışmacı, sonunda "Varım" diyerek bu rakamı kabul etti ve yarışmadan ayrıldı.

Ancak asıl şok, Çınar stüdyodan ayrıldıktan sonra yaşandı. Kalan kutular açılmaya devam ettiğinde, kutulardan sırasıyla 10 TL ve 50 TL çıktı. Eğer Gülşah Çınar bankanın teklifini reddedip devam etseydi, bankanın yapacağı olası teklifin 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldiği görüldü. Son iki kutuda ise 100 bin TL ve 5 milyon TL kalmıştı. 775 bin TL ile ayrılan yarışmacının, sadece birkaç karar dahayla çok daha yüksek bir rakama ulaşabileceği gerçeği gecenin en çarpıcı detayı oldu.

Kızının "devam et" tavsiyesini dinleseydi şu an çok daha farklı bir rakamla mı kutlama yapardı?