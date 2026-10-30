28 Ekim reytinglerinde Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş kapışması

Eğlence

28 Ekim 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Total grubunda günün birincisi, NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı oldu ve 8,34 reytingle zirveye yerleşti. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi ise 7,89 reyting ve yüzde 21,59 share ile ikinci sırayı kaptı.

Listede şaşırtıcı olan şu ki; Yeraltı'nın özeti 4,85 reytingle üçüncü sıraya girerken, ATV'den Esra Erol'da 4,79 reytingle dördüncü oldu. AB grubunda ise durum değişti; Sevdan Bir Ateş zirveye çıkarken Yeraltı ikinci sırada kaldı.

Listenin devamında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,68 reytingle beşinci, Sevdan Bir Ateş'in özeti ise 4,64 reytingle altıncı sırada yer aldı. Dizilerin özetlerinin bile ana programlarla yarıştığı bir akşam olmuş. Sizce hangisi daha hak etti?