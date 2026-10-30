Kısa saç rüzgarı esiyor: Hafsanur Sancaktutan'ın yeni imajı Matrix karakterlerini anımsattı

Eğlence

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan mevzusu kesinlikle kısa saç modelleri. Ünlü isimler, alışılmış uzun saçlarını kestirip daha cesur ve radikal stillere geçiş yapmaya başladı. Özellikle bob ve pixie kesimlerin yeniden popülerleşmesi, kısa saçın yeni sezonun trendi olup olmadığını tartışmaya açtı. Kimi yıldızlar sadece daha modern ve cool görünmek isterken, kimileri tamamen farklı bir imajla karşımıza çıkıyor.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu akıma katılan son isimlerden biri oldu. Uzun saçlarını kısacık kestirerek imajını tazeleyen oyuncunun yeni hali, bir alışveriş merkezinde hayranıyla çektirdiği fotoğrafla ortaya çıktı. Sosyal medyada anında gündem olan bu keskin ve iddialı tarz, takipçileri tarafından Matrix filmindeki karakterlere benzetildi. Sinema dünyasının ikonik görünümlerini anımsatan bu değişim, oldukça konuşuluyor.

Modaya uyan diğer isimler

Kısa saç trendine sadece Hafsanur değil, birçok tanıdık isim de eşlik etti. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de upuzun saçlarından vazgeçip onları kısacık kestirdi. Şarkıcı Derya Uluğ ise imajını yenileyerek saçlarını hem kısa kestirdi hem de sarıya boyattı. Sanatçı, bu yeni görünümüyle ilk kez kendi konserinde hayranlarının karşısına çıktı.

Sunucu Burcu Esmersoy, yeni imajını takipçileriyle sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla sürpriz bir şekilde duyurdu. Bergüzar Korel de saçlarını kestirerek bu radikal değişime ortak olan isimler arasında yer aldı.

Doğal yaşlanmanın savunucusu Christy Turlington

Güzellik dünyasında sadece saç kesimleri değil, yaş alma biçimleri de dikkat çekiyor. 57 yaşındaki süper model Christy Turlington, New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken yakalandığı görüntülerle doğal yaşlanma konusunda ders verdi. Makyaj yapmadan, mavi kot ceketi, beyaz pantolonu ve güneş gözlükleriyle spor bir şıklık yakalayan model, grileşen saçlarını boyatmak yerine olduğu gibi bıraktı.

Estetik müdahalelere, enjeksiyonlara ve yapay gençleşme çabalarına karşı olan Turlington, beyaz saçlarını kucaklamayı tercih ediyor. Günlük bakım rutini oldukça sade olan model, özel bir çekim veya davet yoksa cildini sadece derinlemesine temizlik ve yoğun nemlendirme adımlarıyla koruyor. Makyajda ise sadece kaliteli bir fondöten, hafif bir allık ve rimel kullanarak "az çoktur" prensibini uyguluyor.

Formunu koruyan dünya yıldızları

Yaş alırken fit kalma konusu Jennifer Lopez ile tekrar gündeme geldi. 56 yaşındaki şarkıcı, erkenden yaptığı sporla disiplinini konuşturdu. Ayna karşısında paylaştığı fotoğraflarda beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle dikkat çeken JLo, özellikle karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı. Antrenörü Tracy Anderson bile bu görüntüye "O karın kasları!!!" yorumuyla tepki verdi.

Hollywood'un Oscar'lı ismi Charlize Theron da 50 yaşını geride bırakırken fit görünümüyle konuşulanlar arasındaydı. Bir dergiye verdiği röportajda yaşlanma süreciyle barışık olduğunu belirten oyuncu, vücut formunu korumak için alkolden tamamen uzak durduğunu açıkladı.