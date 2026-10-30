Devin Booker ve Hande Erçel aşkı mı? Sosyal medya yine yanıldı

Eğlence

NBA yıldızı Devin Booker'ın, oyuncu Hande Erçel'in bir fotoğrafını beğendiği iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir dönem Kendall Jenner ile aşk yaşayan Booker'ın bu hamlesi, dedektif ruhlu kullanıcılar tarafından hemen mercek altına alındı.

Ancak heyecan kısa sürdü. Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntüsünün gerçeği yansıtmadığı kısa sürede anlaşıldı. Bu durum dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Öte yandan güzel oyuncuyu daha önce de Aron Piper takibe almıştı. Sosyal medya işte böyle bir yer; bir beğeniyle aşk hikayesi yazılıyor, bir ekran görüntüsüyle her şey bitiyor. Sizce Hande Erçel'in favori NBA yıldızı kim olurdu?