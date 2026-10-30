Cem Yılmaz ve ekibi GORA 4 GORA için toplandı

Eğlence

Cem Yılmaz'ın tek bir kişiyle vakit geçirdiği sanılan görüntüler sonrası gerçekler ortaya çıktı. Aslında ünlü komedyenin altı kişilik bir grupla yemek yediği anlaşıldı.

Grubun, Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA ile bağlantılı olduğu öğrenildi. Yılmaz, yeni projesi GORA 4 GORA'nın ekibiyle bir araya geldi. Yılmaz'ın yanında film ekibinden isimlerle birlikte, özel hayatına ilişkin paylaşımlarıyla da sosyal medyada konuşulan oyuncu İdil Sivritepe de bulunuyordu.

Sivritepe'nin GORA 4 GORA kadrosunda yer aldığı da böylece netleşmiş oldu. Yılmaz'ın film ekibiyle buluşması, yeni projenin oyuncu kadrosunu da yeniden gündeme taşıdı.