Kızılcık Şerbeti'nde Nursema şoku: Bu sefer fragman tam puan aldı

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü için 28 Ekim Çarşamba günü yayınlanan üçüncü fragman, izleyiciyi nihayet tatmin etti. Ömer'in eşliğinde Ünallar'ın evine dönen ve "Baba ben geldim..." diyerek salona adım atan Nursema, aylardır öldüğü sanılıyordu. Ceren Karakoç'un canlandırdığı karakterle babası Abdullah'ın gözyaşları içinde kavuştuğu anlar, tanıtımın en duygusal sahnesi olarak öne çıktı.

Aslında bu dönüş hikayesi ilk iki fragmanda pek sevilmemişti. İlk tanıtımda Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıkması yeterince çarpıcı bulunmamış, 26 Ekim Pazartesi günü yayınlanan ikinci tanıtımda ise ailenin tepkileri çok sakin kalmıştı. Hatta birçok izleyici, Nursema'nın sanki tatilden dönmüş gibi karşılandığını söyleyip durumu eleştirmişti.

Ancak üçüncü fragmanla rüzgar tamamen tersine döndü. Show TV'nin paylaştığı yeni tanıtım kısa sürede yaklaşık 1 milyon görüntülenmeye ve 3 binin üzerinde beğeniye ulaştı. İzleyiciler İşte beklediğimiz fragman bu diyerek, bu versiyonun en başta yayınlanması gerektiğini savundu.

Tanıtımın asıl bombası ise Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil oldu. Nursema'yı görünce olduğu yere yığılan Asil'in bu tepkisi, sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Bir grup izleyici sahneyi izlerken kahkahalara boğulduğunu söylerken, diğerleri ölü bilinen birinin dönüşüne verilebilecek en gerçekçi tepkinin bu olduğunu belirtti. Asil'in bayılmasıyla beraber, Nursema'nın dönüşünün ardındaki gerçeklere dair merak da iyice arttı.

İlk fragmanların o ruhsuz havasından sonra gelen bu kaos ve duygu patlaması tam anlamıyla kurtarıcı olmuş. Asil'in bayılmasıyla durumu biraz mizaha dökmeleri ise zekice bir hamle, yoksa bu 'tatil dönüşü' şakaları bizi bitirecekti. Sizce Asil'in tepkisi abartı mıydı yoksa tek gerçek tepki buydu mu?