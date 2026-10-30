Cenk Eren'in ev kuralları şaka mı? Misafirler kapıda kalsın diyor

Eğlence

Cenk Eren, 17 yıldır yaşadığı Boğaz manzaralı evinin kapılarını araladı ancak ortaya çıkan kurallar dikkat çekti. Evinde hijyen ve düzen konusunda son derece hassas olduğunu vurgulayan şarkıcı, misafir ağırlama konusunda katı bir yaklaşım benimsediğini anlattı. Eren, misafirlerin banyosunu ve tuvaletini kullanmasını istemediğini belirterek, "Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin" şeklinde konuştu. Misafir ağırlama konusundaki katı yaklaşımını Masumlar Apartmanı'ndaki Ezgi Mola'nın haline benzeterek anlattı.

Evin dekorasyon detayları ise daha sakin. Halı kullanmayı sevmeyen Cenk Eren, vaktini çoğunlukla favori koltuğunda ve kendine özel hazırlattığı kitap okuma köşesinde geçiriyor. Sanat tutkusu duvarlara da taşmış durumda; evde değerli tablolar yer alırken, bunlar arasında oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor'a ait özel bir çalışma da dikkat çekiyor.

Evin en özel köşelerinden birini 11 yıldır birlikte yaşadığı 12 yaşındaki köpeği Miya. Köpeğine ayırdığı köşede duvara özel portresini astıran şarkıcı, eski hırslarını ve hırçınlıklarını köpeği sayesinde geride bıraktığını anlattı.

Kısacası; sanat, kitaplar ve sadık bir dostla dolu huzurlu bir ortam var ama tuvalet konusu tam bir kriz. Siz olsanız böyle bir eve misafirliğe gider miydiniz?